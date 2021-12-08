У разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями, каже президент США.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виключив те, що Вашингтон в односторонньому порядку застосує військову силу для протидії вторгнення Росії до України. За його словами, ця ідея неактуальна.

Про це Байден заявив журналістам у середу, 8 грудня.

Читайте такожЧи нападе Росія на Україну: Путін назвав питання про загрозу агресії "провокаційним""Ідея того, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії до України, зараз не актуальна", - зазначив Байден.

Водночас американський лідер наголосив, що в разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Як сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспектив вступу України в НАТО.

Салліван не зміг сказати, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Також США мають намір надати Україні додаткову оборонну допомогу.

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Автор: Марта Гичко