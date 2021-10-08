Перед цим депутати розглянуть зміни до держбюджету на поточний рік.

Парламент вирішив сьогодні розглядати питання обрання першого заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку парламент розгляне зміни до державного бюджету на поточний рік щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів. Потім буде кадрове питання.

За такий порядок розгляду питань проголосували 262 народних депутати.

У ЗМІ з’явилась інформація, що Корнієнка можуть обрати першим віце-спікером парламенту з урахуванням відставки Разумкова й обрання головою Ради Руслана Стефанчука.

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Відставка Разумкова і призначення Стефанчука

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

Новим головою парламенту 8 жовтня став Руслан Стефанчук, який був першим заступником спікера ВР й представляв у законодавчому органі президента Володимира Зеленського.

Автор: Надя Пришляк