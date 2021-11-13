У невакцинованих народних депутатів буде можливість це зробити у новому центрі щеплень, розташованому неподалік парламенту в готелі "Національний".

З понеділка Верховна Рада буде закрита для депутатів без сертифікатів вакцинації або негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція Слуга народу") у Facebook.

"Це наша ініціатива, і я дуже радий, що нам вдалося її реалізувати. Не може влада встановлювати для себе окремі правила", - написав він.

За його словами, у народних депутатів, які ще не вакцинувались, буде можливість це зробити неподалік від Верховної Ради, адже 15 листопада відкривається новий центр вакцинації проти COVID-19, розташований у готелі "Національний", вул. Липська, 5.

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"На жаль, нам не вдалося переконати вакцинуватись деяких народних обранців. Їм доведеться пройти тест. В понеділок з 8 до 10 години у приміщенні лікарської амбулаторії № 2 за адресою: вул. Шовковична, 2, каб.110 працюватиме лабораторія з експрес-тестування", - зазначив Радуцький.

При цьому він запевнив, що тестування відбуватиметься за власний рахунок.

Радуцький розповів, що на вході до будівель парламенту співробітники УДО будуть перевіряти сертифікати у застосунку "Дія" за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду.

Нові правила, зауважив він, стосуються не лише народних депутатів, але й співробітників апарату Верховної Ради та журналістів.

"Наступний крок, про який ми говоримо ще з початку року – реальний механізм притягнення депутата до адміністративної відповідальності за порушення маскового режиму. Сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину!" - додав Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про нові правила допуску до парламенту у зв'язку з COVID-19.

Документом передбачається тимчасово, на період карантину, допускати до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР за умови наявності одного з документів: сертифіката про вакцинацію, довідки про негативний тест чи довідки про одужання від COVID-19. Йдеться, зокрема, про народних депутатів та їхніх помічників, працівників Апарату ВР, членів Кабінету міністрів, журналістів та повнолітніх учасників відкритих заходів в парламенті.

Головам комітетів ВР, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій парламенту рекомендується проводити засідання цих органів, як правило, у режимі відеоконференції.

Розпорядження набирає чинності з 15 листопада.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська