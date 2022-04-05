Президент вважає, що вирішувати сьогодні дане питання, коли в Україні російські танки і обстрілюються міста, не доречно.

Президент Володимир Зеленський вважає, що домовленості про вирішення питання Криму дипломатичним шляхом упродовж 10-15 років станом на сьогодні були б для України перемогою.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

За словами Зеленського, найперше необхідно дати собі відповідь: чи спроможна сьогодні Україна повернути Крим не дипломатичним шляхом?

Він наголосив, що пропозиція України щодо вирішення питання Криму дипломатичним шляхом за цей період може бути підтримана з не більшою ймовірністю як 10-15%.

"Тому що 10-15 років - не про те, щоб не порушувати тему Криму, а це домовленість сторін, що впродовж цього часу сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра", - зазначив президент.

При цьому він зауважив, що таке рішення непогане на сьогоднішній день, але на завтра може бути інше вирішення даного питання.

"Якби були такі домовленості сьогодні, то це була б перемога України", - сказав він.

Він наголосив, що сьогодні "пакетно вирішувати всі спори" і закінчувати одночасно війну з Росією "складно і малоймовірно".

Зеленський вважає, що "деякі речі вирішувати" сьогодні, коли в Україні російські танки і обстрілюються міста, не доречно. Бо в такій ситуації суспільство не зрозуміє таких рішень.

"Ніхто тебе не почує - і правильно зробить суспільство, бо ракети летять, а ти говориш про щось", - додав президент.

Зеленський наголосив, що до Росії є "головна наша позиція: ідіть з нашої території".

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