Водночас Мендель підкреслила, що не впевнена, чи хоче залишатися прес-секретарем у разі його повторного обрання.

На сьогодні Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він має виконати хоча б половину своєї програми.

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Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель зазначила, що хотіла б побачити Зеленського на другому терміні. Водночас вона підкреслила, що не впевнена, чи хоче залишатися прес-секретарем у разі його повторного обрання.

"Я не знаю, подивимося. Я думаю, що він сам для себе не вирішив. Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відучилися мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик з бідної сім'ї, такий же як більшість наших сімей. Батьки - інтелігенти, 90-ті роки, становлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу і так далі. Але подивіться, де він. Тому що він не боїться мріяти", - сказала Мендель.

"Але я щиро вважаю, що він кращий президент України і що він дуже правильно і добре веде нашу країну. І я впевнена, що всі побачать результат. Думаю, що до 2024 року, якщо ми оглянемося на 2019-й, ми не будемо себе впізнавати", – вважає прессекретарка Зеленського.

Зазначимо, в інтерв'ю Мендель також заявила, що Зеленський уже увійшов у підручники історії, оскільки показав на виборах "електоральну революцію", і ще увійде туди за боротьбу з олігархатом, повну трансформацію країни та її розвиток як конкурентної держави.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про можливе висунення на другий президентський термін потрібно обирати ближче до кінця першої каденції.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

Раніше нардеп Гео Лерос повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час святкування свого Дня народження 25 січня заявив про те, що планує йти на другий президентський термін.

Нагадаємо, що при вступі на посаду президента Зеленський говорив, що збирається пробути президентом України тільки один термін.

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Автор: УНІАН