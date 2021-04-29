У МЗС України вважають, що РФ створює «український радикальний слід», щоб залякувати власне населення.

ФСБ Росії заявила про начебто затримання 16 прихильників «української радикальної організації М.К.У».

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

Затримання відбулися в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Залеському.

Читайте такожЗеленський може зустрітися з Путіним у Єрусалимі або Відні – ЗМІ«Радикалів» звинувачують у причетності до здійснення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовки підривів адмінбудівель і озброєних нападів на громадян.

Стверджується, що у затриманих виявлені холодна зброя, електронні носії інформації і засобів комунікації з «інструкцією з виготовлення засобів терору», звітами ватажку організації Краснову Є.С.

«У ході допитів затримані підтвердили, що Краснов з території України здійснював координацію їхньої злочинної діяльності, видаючи їм конкретні вказівки і заклики до здійснення терористичних актів та екстремістських злочинів на території РФ», – йдеться у повідомленні.

У коментарі виданню Українська правда в МЗС відповіли, що інформації про затримання українських громадян не отримували. Там додали, що з січня 2021 року російські силовики та пропагандисти активно розкручують тему «зовнішнього управління» на тлі розгонів протестів.

У МЗС України вважають, що Росія таким чином створює «український радикальний слід», щоб залякувати власне населення. Усі звинувачення Україна відкидає.

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Автор: Яна Ставська