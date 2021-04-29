ФСБ Росії заявила про начебто затримання 16 прихильників «української радикальної організації М.К.У».
Про це йдеться у повідомленні спецслужби.
Затримання відбулися в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Залеському.
Читайте такожЗеленський може зустрітися з Путіним у Єрусалимі або Відні – ЗМІ«Радикалів» звинувачують у причетності до здійснення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовки підривів адмінбудівель і озброєних нападів на громадян.
Стверджується, що у затриманих виявлені холодна зброя, електронні носії інформації і засобів комунікації з «інструкцією з виготовлення засобів терору», звітами ватажку організації Краснову Є.С.
«У ході допитів затримані підтвердили, що Краснов з території України здійснював координацію їхньої злочинної діяльності, видаючи їм конкретні вказівки і заклики до здійснення терористичних актів та екстремістських злочинів на території РФ», – йдеться у повідомленні.
У коментарі виданню Українська правда в МЗС відповіли, що інформації про затримання українських громадян не отримували. Там додали, що з січня 2021 року російські силовики та пропагандисти активно розкручують тему «зовнішнього управління» на тлі розгонів протестів.
У МЗС України вважають, що Росія таким чином створює «український радикальний слід», щоб залякувати власне населення. Усі звинувачення Україна відкидає.
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