Області розділять без прив’язки до встановлених кордонів.

Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного зосередження ресурсів, спрямованих на розвиток регіонів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінрегіону.

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Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів, зазначається у повідомленні.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше – а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

Як визначають ці типи

Типи розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями.

«Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні – в першому випадку – в несприятливих умовах, у другому – навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки», – пояснив в інтерв’ю Lb.ua глава міністерства.

Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:

Гірські території Українських Карпат Макрорегіон «Азов-Чорне море» Прикордонні регіони Прикордонні території у несприятливих умовах Тимчасово окуповані території України Природоохоронні території (Смарагдова мережа) Міські агломерації Центри економічного розвитку Монофункціональні старопромислові міста Сільські території у несприятливих умовах

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Автор: Яна Ставська