Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного зосередження ресурсів, спрямованих на розвиток регіонів.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінрегіону.
Читайте такожНАЗК презентувало оновлений Реєстр корупціонерів
Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів, зазначається у повідомленні.
За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше – а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.
Як визначають ці типи
Типи розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями.
«Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні – в першому випадку – в несприятливих умовах, у другому – навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки», – пояснив в інтерв’ю Lb.ua глава міністерства.
Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:
- Гірські території Українських Карпат
- Макрорегіон «Азов-Чорне море»
- Прикордонні регіони
- Прикордонні території у несприятливих умовах
- Тимчасово окуповані території України
- Природоохоронні території (Смарагдова мережа)
- Міські агломерації
- Центри економічного розвитку
- Монофункціональні старопромислові міста
- Сільські території у несприятливих умовах
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram