Гереги – власники 62 магазини мережі «Епіцентр», 14 – «Нової лінії». У бізнес-імперію входять також агрокомпанії по всій країні.

Подружжя Олександра і Галини Герег володіє елітними квартирами у Києві, віллами в Іспанії та має у власності майже півсела земельних ділянок, призначених для посадок культур.

Про це йдеться у матеріалі Страна.

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Гереги – власники 62 магазини мережі «Епіцентр», 14 – «Нової лінії». У бізнес-імперію входять також агрокомпанії по всій країні. Сам Олександр Герега є чинним депутатом Ради «За майбутнє». Їхні статки оцінюють у понад мільярд гривень.

Згідно з декларацією Олександра Гереги за 2019 рік, у сім’ї є два приватні будинки й чотири квартири у центрі столиці. У Галини Гереги знайшли квартиру за понад 21 мільйон гривень на Печерську у преміальному ЖК Diamond Hill з видом на Києво-Печерську лавру і Дніпро.

У 2017 та 2018 роках подружжя придбало вілли на узбережжі Середземного моря в Іспанії загальною вартістю у понад 93 мільйони гривень.

Також підприємці активно розвивають свій агробізнес. Вони скупили ділянки у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Київській і Тернопільській областях. На Київщині Гереги в одному селі мають 26 ділянок. Місцеві мешканці жартують, що у власності подружжя вже півсела.

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Автор: УНІАН