Заступник голови Офісу президента України відповів на заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про "особисті психічні проблеми" Володимира Зеленського. Він написав жорстке повідомлення, в якому розкритикував угорського чиновника, назвав його "недополітиком" і згадав "фашистську ДНК".
Свій пост Сибіга опублікував на персональній сторінці на Facebook.
"Народ завжди мудрий і знає століттями як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт неповажного голови державних зборів Угорщини: he who is guilty is the one that has much to say (винний говорить найбільше, — УНІАН), осла впізнаєш по вухах, а дурня — по балаканині, у короткого розуму язик довгий. Зазвичай такі загострення відбуваються в певні періоди року", — написав Сибіга.
Потім заступник голови ОПУ згадав жорстокий військовий злочин угорських фашистів в Україні за часів Другої світової війни. Сибіга запитав, чи були вони "психічно здоровими".
"З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі "політиків" — а ще якщо відгукується зсередини фашистська ДНК. На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка — один з найжахливіших злочинів Другої світової", — продовжив Сибіга.
Далі заступник голови ОПУ висловив упевненість, що Україна переможе, а її громадяни будуть пишатися своєю державою. За словами Сибіги, угорський мудрий народ продовжить підтримувати дружні стосунки з українським, а "такі персони" залишаться на звалищі історії.
Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Ласло Кевер висловився щодо звернень Зеленського до партнерів і союзників: "Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо — наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми". Саме на цю заяву відповів Сибіга.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.