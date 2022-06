Радник голови Офісу президента України розкритикував висловлювання спікера парламенту Угорщини.

Заступник голови Офісу президента України відповів на заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про "особисті психічні проблеми" Володимира Зеленського. Він написав жорстке повідомлення, в якому розкритикував угорського чиновника, назвав його "недополітиком" і згадав "фашистську ДНК".

Свій пост Сибіга опублікував на персональній сторінці на Facebook.

"Народ завжди мудрий і знає століттями як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт неповажного голови державних зборів Угорщини: he who is guilty is the one that has much to say (винний говорить найбільше, — УНІАН), осла впізнаєш по вухах, а дурня — по балаканині, у короткого розуму язик довгий. Зазвичай такі загострення відбуваються в певні періоди року", — написав Сибіга.

Потім заступник голови ОПУ згадав жорстокий військовий злочин угорських фашистів в Україні за часів Другої світової війни. Сибіга запитав, чи були вони "психічно здоровими".

"З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі "політиків" — а ще якщо відгукується зсередини фашистська ДНК. На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка — один з найжахливіших злочинів Другої світової", — продовжив Сибіга.

Далі заступник голови ОПУ висловив упевненість, що Україна переможе, а її громадяни будуть пишатися своєю державою. За словами Сибіги, угорський мудрий народ продовжить підтримувати дружні стосунки з українським, а "такі персони" залишаться на звалищі історії.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Ласло Кевер висловився щодо звернень Зеленського до партнерів і союзників: "Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо — наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми". Саме на цю заяву відповів Сибіга.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: