В Офісі генерального прокурора України повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

Колишній голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався, а нині він у Москві. Про це повідомляє проект "Схеми" (Радіо Свобода).

В повідомленні зазначається, що перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України Єфремов, який обвинувачується у державній зраді, неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022 року.

Журналісти "Схем" встановили, що Єфремов, який після обрання Януковича президентом у 2010 році, очолив фракцію "Партії регіонів" у парламенті, а також був керівником її луганського обласного осередку, чотири рази перед повномасштабною війною їздив через пункт пропуску "Бачівськ" в Сумській області через державний кордон України на кордоні з Росією. Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

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"А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп (Страж)", що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся", - зазначається в розслідуванні "Схем".

При цьому повідомляють, що нині Єфремов – у Москві. Він зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас".

"Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів (150 мільйонів гривень)", - сказано в розслідуванні.

В Офісі генерального прокурора України "Схемам" повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити зі "Схемами" відмовився.

За допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, "Схеми" з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. "Схеми" отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

"Схеми" нагадали, що в Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили.

Справа Єфремова - деталі

Колишній очільник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вивів на рахунки своїх іноземних компаній мільйони доларів ще за часів, коли він обіймав посаду глави Луганської обласної державної адміністрації. Зазначається, що такі дані ГПУ отримала від Федерального бюро розслідувань США.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України). Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. Потім були продовжені тримання його під вартою. В 2019 році він вийшов з під варти.