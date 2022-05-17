ЄС готовий надати Україні кошти на відновлення після війни, однак під суворі умови.

Європейська комісія розробила стратегічний план з післявоєнного відновлення України під назвою "відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро.

Восьмисторінковий проект рішення, який комісія планує затвердити 18 травня, отримало в розпорядження німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Згідно з проектом документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України займе більше 10 років, а гроші на це будуть виділені під суворі умови, такі як боротьба з корупцією і зусилля української влади з проведення реформ. За планом, реформи повинні наблизити Україну до Євросоюзу і створити умови для її вступу.

При відновленні повинен діяти принцип "зробити краще, ніж було". Це означає, що нова інфраструктура та будинки повинні бути розроблені з урахуванням екологічних вимог.

Скільки грошей потрібно на відновлення, поки не ясно, але збиток від війни вже оцінюється в сотні мільярдів євро.

Фінансовий внесок Євросоюзу має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона повинна ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу. За цією програмою країни-члени повинні представити Єврокомісії плани реформ та інвестицій. Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти і позики з низькими відсотками, причому окремі транші прив'язуються до певних проміжних цілей.

Реформи та інвестиції, які Київ повинен пообіцяти за гроші з нової програми, покликані допомогти, зокрема, подальшій інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, поліпшити бізнес-середовище або "поступово привести" українське законодавство у відповідність з правом ЄС.

Велике значення в плані надається верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Гроші на план реконструкції надійдуть від міжнародних партнерів, але в "стратегічних інтересах" ЄС очолити зусилля і взяти на себе "більшу частину", пояснює Єврокомісія.

Гранти України можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу в межах бюджету.

Щодо пільгових кредитів Україні комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени понесуть спільну відповідальність щодо таких боргів ЄС.

Видання зазначає, що ця пропозиція є небезпечною, оскільки деякі уряди ЄС, у тому числі німецький, дуже критично ставляться до загальноєвропейського боргу.

Влада Брюсселя також згадала про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції України. Однак це вважається юридично чутливим питанням.

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