Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це глава української дипломатії поінформував у Твітері.

"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - написав Кулеба.

Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована та може бути підірвана.

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