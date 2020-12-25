Запрошення на інавгурацію 46-го президента США ще ніхто в світі не отримав, а сам формат заходу досі визначається.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua.
"Ми не знаємо, що вирішать Сполучені Штати. Але інавгурація відбуватиметься в умовах пандемії, і ми безумовно сприймемо те рішення і той формат, який буде затверджено Вашингтоном", - сказав Кулеба.
Коментуючи можливість майбутнього візиту українського президента до Вашингтона, голова МЗС відповів, що це питання завжди на порядку денному: і візит нашого президента туди, і візит їхнього президента сюди.
Читайте такожБайден і Харріс отримали звання "Людина року" за версією Time
"Давайте не займатися фетишизацією візитів. Цього року візит не відбувся, та водночас у нас було багато позитивних результатів в українсько-американських відносинах. Я переконаний, коли президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом, вони знайдуть спільну мову. Президент Байден побачить у президенті Зеленському щирість у справі трансформації України. І я вірю, що це будуть гарні відносини", - відповів Кулеба на питання про те, чи може візит Зеленського до Білого дому відбутися до саміту НАТО восени.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram