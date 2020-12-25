Питання зустрічі президентів України та США завжди на порядку денному, зазначив голова МЗС.

Запрошення на інавгурацію 46-го президента США ще ніхто в світі не отримав, а сам формат заходу досі визначається.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми не знаємо, що вирішать Сполучені Штати. Але інавгурація відбуватиметься в умовах пандемії, і ми безумовно сприймемо те рішення і той формат, який буде затверджено Вашингтоном", - сказав Кулеба.

Коментуючи можливість майбутнього візиту українського президента до Вашингтона, голова МЗС відповів, що це питання завжди на порядку денному: і візит нашого президента туди, і візит їхнього президента сюди.

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"Давайте не займатися фетишизацією візитів. Цього року візит не відбувся, та водночас у нас було багато позитивних результатів в українсько-американських відносинах. Я переконаний, коли президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом, вони знайдуть спільну мову. Президент Байден побачить у президенті Зеленському щирість у справі трансформації України. І я вірю, що це будуть гарні відносини", - відповів Кулеба на питання про те, чи може візит Зеленського до Білого дому відбутися до саміту НАТО восени.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: УНІАН