'Не одноденний хайп': Стефанчук прокоментував розгляд виїзду за кордон чоловіків до 22 років

Натомість голова ВР менш оптимістично налаштований щодо другого законопроєкту про кримінальну відповідальність.

У Раді відбудуться дискусії щодо законопроєктів про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук у коментарі "Суспільному". На його переконання, будь-які речі щодо цієї ініціативи "не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу".

"Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть", - заявив він.

Стефанчук додав, щоменш оптимістично налаштований щодо другого законопроєкту про кримінальну відповідальність.

"Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу", - сказав Стефанчук.

Щодо виїзду громадян України віком від 18 до 22 років, то очільник парламенту нагадав, що вперше цю ідею озвучив президент Володимир Зеленський. При цьому Стефанчук зауважив:

"Але, знову ж таки, ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде от вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення".

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13685, яким пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Ініціатива з'явилася після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Він зазначив, що у найкоротші терміни питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

