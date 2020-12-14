Він зазначає, що предметніше обговорювати це питання буде сенс тоді, коли, зокрема, будуть якісь подання прем'єра на вакантні посади.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко стосовно можливих кадрових змін в уряді зазначає, що вони "ймовірно, можуть бути".

Читайте такожКабмін погодив звільнення трьох голів ОДА: хто потрапив "під роздачу"Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу. Відповідаючи на питання щодо того, що начебто завтра має відбутися засідання фракції "СН" щодо кадрових ротацій в уряді, Корнієнко зауважив, що наразі йдеться лише про ймовірне проведення такого засідання.

На питання, чи ймовірно будуть кадрові зміни в уряді, Корнієнко відповів: "Ймовірно, можуть бути".

Водночас, на уточнення, про кого саме може йтися, і чи можуть це бути міністри енергетики та освіти, депутат сказав: "Я не буду коментувати те, чого нема. Коли будуть або заяви про відставку когось, або подання прем'єра на вакантні посади, тоді будемо говорити".

У той же час, на питання, чи бачить він наразі необхідність зміни міністра охорони здоров'я Максима Степанова, депутат зауважив, що питання звільнення Степанова вже стало "черговою історією".

Ймовірні кадрові зміни у Кабміні

11 грудня заступник голови фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховна Рада з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що на пленарному тижні з 15 по 18 грудня ВР може розглянути цілу низку кадрових питань.

Стосовно кадрових питань він зазначив, що їх "наразі обговорюється ціла пачка".

"Призначення: міністр освіти (кандидат: в.о. Шкарлет), віце-прем'єр-міністр енергетики (кандидат: Вітренко). На ці призначення активно рахують голоси. Ну, і ротації міністрів: міністр Кабінету міністрів, міністр ветеранів і, кажуть, хитається крісло міністра екології", - зазначив Железняк.

При цьому, зазначає він, міністр охорони здоров'я Максим Степанов "поки залишиться на своєму місці щонайменше до кінця локдауну".

Сьогодні, 14 грудня, під час брифінгу голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси покинути посади в уряді.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки деяких міністрів за рішенням парламенту, Разумков наголосив, що наразі жодних проектів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова - будемо розглядати", - сказав він.

За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" покинути посади. "Але які - подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.

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Автор: Тетяна Поляковська