Завтра міністри будуть присутні на засіданні Верховної Ради.

У Кабміні відреагували на ініціативу нардепів щодо скасування карантину вихідного дня.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, уряд на завтрашньому засіданні Верховної Ради буде пояснювати логіку обмежень. Про це Немчінов заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми завтра будемо звітувати про ситуацію відповідно до рішення, яке було погоджено на погоджувальній раді. Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від прийняття рішення будемо його реалізовувати законним способом", - сказав він.

За словами міністра, аналітика Ради нацбезпеки і оборони з карантину свідчить про зниження активності українців у суботу на 18%, а в неділю на 2%.

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"Це перший результат, який є. По-моєму, це хороший крок у напрямку того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності. Будемо дивитися, як події будуть розвиватися далі, і робити висновки", - заявив міністр.

Він додав, що в деяких містах підприємці, яких оштрафували за порушення карантину, перенаправляють штрафи керівникам, які приймали рішення дозволити роботу попри обмеження. Вони, за словами Немчінова, таким чином обманювали підприємців.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про введення в Україні карантину вихідного дня. Він повинен діяти щосуботи та неділі з 14 по 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

Вже завтра Верховна Рада може скасувати обмеження, передбачені карантином вихідного дня.

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Автор: Юрій Годован