Екс-міністр вважає, що наразі ані німцям, ані французам будь-яка ескалація чи використання Росією шансу на ескалацію на Донбасі наразі не вигідна.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав не сприймати позиції Франції та Німеччини щодо використання українськими військовими безпілотника Bayraktar як "удар у бік України".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Не потрібно сприймати німецьку і французьку позиції, я розмовляв і з тими, і з тими, як удар у нашу сторону", - зазначив він.

Однак, Клімкін вважає, що наразі ані німцям, ані французам будь-яка ескалація чи використання Росією шансу на ескалацію на Донбасі наразі не вигідна.

Читайте також"Припиніть мислити категоріями війни": Україна відреагувала на закиди ЛавроваАдже у Німеччині наразі триває процес формування нової коаліції, а у Франції наступного року відбудуться президент вибори.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Антоніна Доломанжи