Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заразився коронавірусом і влаштував у суперечку через російську "вакцину", яку активно рекламує президент РФ Володимир Путін.
Про це Рабінович повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"На жаль, упіймав коронавірус! Будемо лікуватися...",- написав він напередодні.
Сьогодні Рабінович уточнив, що у нього "трохи крутить м'язи" і підвищена температура - 37,5.
На інформацію про хворобу депутата відреагував у Twitter одеський активіст Сергій Стерненко.
"Останні дні Рабінович обіцяв доставити в Одесу російську "вакцину" від ковіду. Аж тут сам заразився. То Медведчук для нього її зажав? Або може не існує ніякої рос. вакцини?",- написав активіст.
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Як відомо, раніше один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук розповідав Путіну, що особисто "вакцинувався" в окупованому Криму.
Рабінович вирішив відповісти Стерненку, назвавши його "покидьком і вбивцею".
"1. Я не прищеплювався, хоча тепер шкодую. 2. Рано радієш. 3. Ще раз видно обличчя мерзоти...", - написав він.
Раніше сьогодні стало відомо, що зараз у парламенті хворіють на коронавірус 27 нардепів.
За останньою інформацією, кількість підтверджених випадків захворювання в Україні зросла до 545,6 тисяч - у тому числі 9832 - за останню добу.
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