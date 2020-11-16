Напередодні Рабінович повідомив, що "впіймав коронавірус".

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заразився коронавірусом і влаштував у суперечку через російську "вакцину", яку активно рекламує президент РФ Володимир Путін.

Про це Рабінович повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, упіймав коронавірус! Будемо лікуватися...",- написав він напередодні.

Сьогодні Рабінович уточнив, що у нього "трохи крутить м'язи" і підвищена температура - 37,5.

На інформацію про хворобу депутата відреагував у Twitter одеський активіст Сергій Стерненко.

"Останні дні Рабінович обіцяв доставити в Одесу російську "вакцину" від ковіду. Аж тут сам заразився. То Медведчук для нього її зажав? Або може не існує ніякої рос. вакцини?",- написав активіст.

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Як відомо, раніше один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук розповідав Путіну, що особисто "вакцинувався" в окупованому Криму.

Рабінович вирішив відповісти Стерненку, назвавши його "покидьком і вбивцею".

"1. Я не прищеплювався, хоча тепер шкодую. 2. Рано радієш. 3. Ще раз видно обличчя мерзоти...", - написав він.

Раніше сьогодні стало відомо, що зараз у парламенті хворіють на коронавірус 27 нардепів.

За останньою інформацією, кількість підтверджених випадків захворювання в Україні зросла до 545,6 тисяч - у тому числі 9832 - за останню добу.

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Автор: УНІАН