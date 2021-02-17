Костянтин Богатов відмовився добровільно складати мандат.

Фракція "Голос" у Київській міській раді ухвалила рішення виключити зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який днями побився на концерті зі стендапером Владом Капицею.

Про це повідомляється на сайті партії.

Богатову пропонували добровільно скласти мандат, але він відмовився. Тепер у "Голосі" збираються дочекатися можливості відкликати його за рішенням громади.

"Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" в Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки й не толеруватиме таких дій", - ідеться в заяві.

Напад Богатова на Капицю: що відомо

14 лютого в залі київського кінотеатру "Братислава" сценарист і співведучий "Телебачення Торонто" Влад Капиця та ще кілька стендаперів проводили виступ. Захід відвідав і депутат міськради Києва Костянтин Богатов.

Влад Капиця заявив, що Костянтин Богатов напав на нього під час виступу. Депутату не сподобалася нецензурна лексика у виступі, хоча про це заздалегідь попереджали, і, за словами Капиці, раптово вдарив його по обличчю. Пізніше депутата вивів із зали поліцейський.

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Автор: Олег Давигора