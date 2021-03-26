Кравчук підкреслив, що відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія.

Україна може розглянути можливість подачі води до окупованого Криму тільки в разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуте в разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", — заявив Кравчук.

Кравчук також підкреслив, що відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія, в тому числі в питанні забезпечення водою населення.

Читайте такожОфіс президента опублікував Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", — заявив Кравчук.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська