В Польщі біженці з України зможуть перейти з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Про це повідомляє сайт Польського радіо.
Ухвалений Сеймом відповідний закон очікує на підпис президента.
"Біженці будуть трактуватися так само, як і всі інші іноземці. Право на працю, право на освіту чи соціальні виплати випливають із права перебування, тож ключовою є форма легалізації. Ми йдемо в напрямку, щоб заохотити громадян України, які нині мають законні підстави перебування як воєнні біженці, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці. І такий інструмент ми відкриємо для них вже у січні або щонайпізніше на початку лютого", - цитує Польське радіо заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацея Душчика.
Посадовець також розповів про процедуру зміни статусу. Щоб подати заяву на зміну статусу, українські біженці повинні будуть зареєструватися у спеціальній інформаційній системі. На сайті внесуть свої дані та заповнять коротку форму. Ця форма автоматично буде передана до воєводських управлінь. Вони звірять наявні дані з інформацією, яку надав іноземець. Якщо все співпаде, людину запросять здати відбитки пальців і видадуть посвідку на проживання на три роки.
Окрім того, повідомляє Польське радіо, уряд країни планує поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України і нагадує, що нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон українських громадян, - переважно жінки та діти.
Допомога українцям в ЄС
Як повідомляв УНІАН, Німеччина скоротила розмір грошової допомоги для біженців з України. Вони будуть нижчими за суми (€563 на місяць), які отримують ті, хто потрапив до Німеччини до квітня поточного року. Українські біженці отримуватимуть 411 євро на місяць, як і біженці з інших країн.
Нагадаємо також, що за інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності за кордоном зараз перебувають понад 7 млн українських втікачів від війни. 4,6 млн з них мають тимчасовий захист у Євросоюзі.