Національний банк України встановив на п’ятницю, 28 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,19/42,22 грн/дол., а євро - 48,89/48,90 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 27 листопада подешевшав на 5 копійок і складав 42,45 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 49,40 гривні за євро. Водночас продати американську валюту можна було за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні в банках України знизився на 8 копійок і складає 42,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,08 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і складав 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,80 гривні за євро.

