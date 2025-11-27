Загалом імпорт зріс більш ніж у п'ять разів.

За перші 10 місяців поточного року Україна імпортувала 123,14 тисячі тонн картоплі, що у 5,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Вартість картоплі цьогоріч була меншою, тож у грошовому еквіваленті імпорт виріс в 4,8 раза – до 66,09 млн доларів в порівнянні з 13,69 млн доларів минулого року. Основними постачальниками овочу стали сусідня Польща (36,9% від вартості поставок), Єгипет (13,7%) та Нідерланди (11,6%).

Експорт картоплі за цей період, відповідно, дещо скоротився до 2,14 тисячі тонн (-13,4%), але при цьому виріс у грошовому виразі до 521 тисяча доларів (+2,4%). Активніше за всіх українську картоплю купляли постачальники з Молдови (58,5%), Азербайджану (38,6%) та – з великим відривом – Сингапуру (0,6%).

За попередній місяць Україна скоротила імпорт в порівнянні з минулорічним жовтнем з 4,09 тисячі тонн до 359 тонн, або в 11,4 раза. Експорт, відповідно, навпаки виріс – з 58 тонн до 269 тонн, або у 4,6 раза.

Ціни на картоплю в Україні - головні новини

В минулому році в Україні був дефіцит картоплі через посуху, що спричинила поганий урожай, і відповідно зростання вартості овочу. В результаті рік тому ціни на картоплю стабілізувалися на позначці в 23-25 гривень за кіло.

Натомість в цьому році картоплю відпускали за помірними цінами – а в середині листопада овоч ще більше здешевшав через надлишок продукції у фермерів. Гуртові ціни на картоплю високої якості опустилися до 7-13 грн/кг.

