Зеленський звернувся до Трампа з нагоди Дня подяки

Президент України очікує на позитивний розвиток дипломатії на шляху до миру.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що достойний мир і гарантована безпека стануть спільним надбанням України та США у дипломатичних зусиллях зупинити війну, яку проти України веде Росія.

Як повідомив глава держави у мережі X, він побажав щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу.

Зокрема, Зеленський висловив щиру вдячність США за всю підтримку, яка "врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність".

Відео дня

"Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу", - наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим, глава держави висловив щире сподівання, що "достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням".

Мирні переговори - це потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада США передали України проєкт "мирного плану" з 28 пунктів і очікували від Україна на погодження з положеннями цих пропозицій до Дня подяки, 27 листопада. Цей проєкт містив положення, які суперечать інтересам України і винагороджують Росію за розв’язану війну.

Водночас, Україна активізувала дипломатичні зусилля у взаємодії США, аби інтереси України в американському проєкті були враховані. З цієї метою 23 листопада у Женеві (Швейцарія) відбулися зустрічі української делегації з представниками адміністрації Трампа, а також європейцями.

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, у Женеві розпочалося узгодження спільного документу. За його ловами, оновлена редакція "мирного плану" враховує зауваження України.

За словами радника керівника Офісу президента Олександра Бевза, хоча у початковий план були внесені суттєві зміни, найскладніші питання винесені "за дужки" та мають вирішуватися під час зустрічі президентів України та США.

Бевз додав, що про дедлайн до дня подяки вже не йдеться, бо усі мають розуміння, що треба погодити консенсусний документ.

За даними каналу CNN, Україна вважає неприйнятними три головні вимоги США. Зокрема, Україна не погоджується на повний вихід з Донеччини, на обмеження чисельності ЗСУ до 600 тис військових і не бажає відмовлятися від руху на членство в НАТО.

При цьому, не зовсім чітким є питання безпекових гарантій, які США можуть надати Україні, аби агресію Росії не повторилася. За словами державного секретаря Марко Рубіо, США прагнуть, аби Україна спочатку погодилася на укладення угоди, і лише потім на порядку денному буде питання гарантій.

Вас також можуть зацікавити новини: