Російський диктатор Володимир Путін коментуючи скандал через злив розмови спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа і свого помічника Юрія Ушакова, заявив, що американський політик нібито захищає інтереси та позицію своєї країни. Про це Путін заявив під час спілкування з журналістами в Киргизстані.

Щодо зливу розмови Ушакова з Віткоффом, то російський диктатор зазначив, що це може бути як фейк, так і правда.

Також Путін висловив думку, що після його візиту на Аляску і зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у США та Росії "склалося розуміння", що необхідно зробити, щоб припинити бойові дії.

Проте згодом, за словами російського диктатора, Вашингтон "несподівано оголосив" про запровадження санкцій проти "Роснефти" і "Лукойла".

"Це у зв'язку з чим? Я вам чесно кажу, я навіть не зрозумів, що відбувається. Тому звинувачувати пана Віткоффа в тому, що він надто люб'язно обходиться зі своїми російськими колегами, нема в чому. Ми з ним говорили, зустрічалися", - додав він.

Окрім цього, додав очільник Кремля, було б дивно, якби Віткофф у розмовах з Ушаковим "вилаяв би Росію нецензурною лайкою і сказав щось найвищою мірою нелюбов'язне", після чого приїхав до Москви і спробував налагодити стосунки для поліпшення переговорних позицій.

Путін припустив, що Віткофф та Трамп давно дружать, тому не дивно, що спецпосланець президента США захищає позицію лідера своєї країни.

"Я знайомий із паном Віткоффом протягом кількох місяців, а його дружба з президентом Трампом триває вже багато-багато років, а можливо, десятиліття. Він американський громадянин, захищає позицію свого президента і своєї країни. Так, у нас діалог непростий. Так, ми ведемо цей діалог без лайки і без плювків один в одного, як інтелігентні люди. Але кожен захищає свою позицію", - зауважив кремлівський диктатор.

До того ж, зазначив Путін, Віткоффа для переговорів із Росією нібито делегують не тільки люди Трампа, а й "люди з військового середовища, дипломатичного і з адміністративних органів США".

Витік розмови Віткоффа та Ушакова: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що скандальний витік телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим не містить нічого незвичного та відображає "стандартну роботу перемовника". Очільник Білого дому додав, що його спецпосланець лише виконував свою функцію і міг давати аналогічні поради як Москві, так і Києву. Водночас, Трамп заявив, що не бачив запису.

Також ми писали, що радник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков зробив припущення, що хтось "зливає" зміст подібних розмов. Він визнав, що досить часто розмовляє з Віткоффом, але суть розмов, оскільки вони носять закритий характер, він не коментує. Ушаков заперечив, що злив інформації стався з боку Росії.

