Відповідна програма має розпочатися з літа наступного року із залученням 3 тисяч добровольців.

Франція має намір запровадити програму добровільної військової служби з метою посилення оборонних можливостей. Про це повідомляє Bloomberg.

Як наголосив президент Еммануель Макрон, Франція потребує долучення більшого числа молодих громадян до армії, аби бути "готовою і шанованою".

Передбачається, що 10-місячна програма розпочнеться наступного літа з початковим залученням 3 тисяч добровольців. Водночас, в ході реалізації програми планується збільшення числа добровольців до 50 тис до 2035 року. Добровольці проходитимуть службу лише у Франції.

Країни Європейського Союзу нарощують оборонні витрати у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії до України в 2022 році. Низка держав-членів ЄС також впроваджують нові програми та стимули військової служби, у тому числі Німеччина, яка зобов’язалася розбудувати найсильнішу регулярну армію в Європі.

Начальник генерального штабу Франції генерал Фаб’єн Мандон у минулому місяці заявив, що французька армія має бути готовою до удару з боку Росії через три або чотири роки. Мандон також нещодавно спричинив суперечки, коли заявив, що Франція має бути "готовою втратити своїх дітей" та зазнати економічних страждань, аби запобігти майбутній російській агресії.

Постійна армія Франції нараховує близько 205 тис військовослужбовців. Обов’язковий військовий призов був припинений у 2001 році. Уряд оголосив про плани збішення у більше ніж два рази числа резервістів, - до 105 тис впродовж наступного десятиліття.

У Європі не виключають російського нападу

Як повідомляв УНІАН, на думку німецького генерал-лейтенанта Александра Сольфранка, Росія, яка активно переозброюється, при бажанні може завдати удару по НАТО "вже завтра". Водночас, на його думку, масштабний напад можливий до 2029 року.

На думку начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, війна Росії проти країн Європи може бути лише після війни РФ проти України.

Водночас, в Європі вже зараз починають думати про активні дії проти РФ у відповідь на постійну появу російських дронів, які порушують повітряний простір і літають над стратегічними цивільними й військовими об’єктам європейських країн.

