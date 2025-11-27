Проблема загострюється щороку в зимовий період.

Хорватське курортне місто Дубровник, що вважається одним із найпопулярніших напрямків Балкан, зіткнулося із серйозною сміттєвою проблемою.

Як пише The New York Times, нещодавній шторм в Адріатичному морі знову збаламутив його води, а сильні південні течії, за словами міської влади, викинули тонни сміття на дві основні туристичні визначні пам'ятки – пляж Баньє і Старе місто.

"Судячи зі знайдених етикеток і матеріалів, переважна більшість сміття, мабуть, походить з Албанії", – заявила в середу, 26 листопада 2025 року, представниця Дубровника Марія Паїч Бачич.

Зі свого боку мер Дубровника Мато Франкович заявив, що до прибирання було залучено всі міські служби, включно з працівниками санітарної служби та порту.

Також наголошується, що на найближчі два-три дні заплановано вивезення вантажівок зі сміттям, тому узбережжя швидко звільниться від сміття – здебільшого пластику, а також металів і медичних відходів.

При цьому видання зазначає, що це не разовий випадок, адже Адріатичне море роками скидає тонни сміття на береги Дубровника.

"Дубровник десятиліттями стикається з проблемою сміття в зимові місяці", – сказав місцевий гід Іван Вукович.

Водночас мер Франкович заявив, що міністерство закордонних справ Хорватії давно веде переговори з Албанією, оскільки "ми знаємо, звідки береться сміття".

При цьому він повідомив, що Хорватія запропонувала Албанії фінансову допомогу в управлінні сміттям у країні.

"Ми бачимо тільки те сміття, яке досягає поверхні, але тривожна кількість осідає і залишається на морському дні", – пояснив чиновник.

Тим часом губернатор хорватської жупанії Дубровачко-Неретванська Блаж Песо заявив HRT, що розв'язати проблему можна тільки шляхом транскордонного співробітництва. Одним із запропонованих ним варіантів вирішення проблеми є супутниковий моніторинг, "щоб спробувати зловити ці відходи, поки вони ще перебувають у відкритому морі".

Проблеми зі сміттям на популярних курортах

Як раніше повідомляв УНІАН, з аналогічною проблемою зіткнувся і популярний курортний острів Пхукет у Таїланді – місцеві сміттєзвалища просто не справляються з кількістю сміття, що його залишають туристи. Унаслідок цього біля узбережжя скупчуються гори пластикових відходів.

Своєю чергою туристичний портал Enjoy Travel дав туристам сім корисних порад, як зробити свої подорожі більш екологічними і залишати за собою менше сміття.

