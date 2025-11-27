Росія змушена продавати нафту з величезними знижками: Reuters порахував втрати Кремля

У Росії вірять, що двозначні знижки на нафту Urals - тимчасові.

У листопаді Росія продавала свою нафту марки Urals на 23% дешевше за вартість еталонної Brent, що свідчить про зростання знижки для покупців та зменшення доходів "країни-бензоколонки", повідомляє Reuters з посиланням на дані російського Центробанку.

Для порівняння, у другому та третьому кварталах 2025 року дисконт на російську нафту складав близько 15%, а в жовтні досяг 17%.

Зважаючи на поточні котирування марки Brent, російська Urals з урахуванням поточного розміру знижок вже торгується дешевше 50 доларів за барель.

Reuters пише, що Росія змушена збільшувати знижки для покупців через американські санкції проти нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснефть".

Зростання знижки на російську нафту відбилося і на нафтогазових доходах країни-бензоколонки. За розрахунками Reuters, доходи Росії від продажу нафти і газу в листопаді можуть впасти на 35%. І це при тому, що, попри санкції США, за даними журналістів, експорт нафти з західних портів Росії залишається на рівні близькому до пікового.

Втім, заступник голови російського фінансового регулятора Олексій Заботкін вважає, що двозначні знижки на російську нафту тимчасові.

"Ми вважаємо, що збільшення дисконту на російську нафту є тимчасовим явищем, як це було в 2023 році", - заявив він під час лекції в одному з університетів.

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Після оголошення нових обмежень китайські нафтопереробні заводи, за даними ЗМІ, призупинили імпорт російської нафти.

Інший великий покупець російської сировини – Індія теж пішла шляхом відмови від російської сировини. Однак вже 25 листопада стало відомо, що Індія знайшла лазівку в американських обмеженнях, яка може дозволити їй зберегти частину імпорту.

Трохи більше ніж за два тижні до цього США дозволили Угорщині продовжувати купувати підсанкційну російську нафту.

Не дивно, що за даними керівника Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрія Клименка, експорт російської нафти відновлюється після падіння через американські санкції.

