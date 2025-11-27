Водночас він пригрозив повною втратою України в разі зриву перемовин.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна має погодитися на "мирний план", розроблений США та Росією. Про це він заявив під час зустрічі ОДКБ, передають білоруські ЗМІ.

"Ще раз наголошую: ми підтримуємо ваші (Росії, - УНІАН) зусилля щодо мирного договору з Україною. Я вчора сказав: якщо американці поводитимуться як дипломати і справжні юристи, цей договір буде узгоджено. Оскільки вже основні моменти узгоджено, - заявив він.

Диктатор також стверджує, що Україна змушена піти на цей мирний договір, інакше "повністю втратить країну".

Відео дня

"Зараз, як у нас кажуть, м’яч на українській стороні. І думаю, що у зв’язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. В іншому випадку втратить країну повністю", - сказав Лукашенко.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше журналісти The Economist писали, що Україна наразі знаходиться у точці невпевненості - між можливістю миру та ризиком стратегічної поразки. Видання називає неочікувані переговори "найсерйознішими з початку війни". Водночас журналісти зазначають, що попри помʼякшення умов на тлі перемовин у Женеві, процес усе ще грає на руку Кремля, оскільки вимагає значних поступок від України.

Тим часом Politico пише, що США хочуть спершу домовитися про припинення війни в Україні, після чого вже перейти до питання будь-яких гарантій безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: