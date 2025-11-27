Сили оборони вийшли з низки населених пунктів біля Гуляйполя, - ЗСУ

У залишених селах все знищено, від них залишилися лише назви на мапі, кажуть військові.

Підрозділам Сил оборони України довелося вийти з низки населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, бо там все зруйновано і тільки вирви залишилися. Про це в ефірі "Київ24" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він підтвердив, що дійсно на цьому напрямку зараз доволі непроста ситуація, зокрема, за минулу добу там зафіксовано 22 бойових зіткнення, противник намагається обійти Гуляйполе зі східного і північного напрямків.

"Українським військових довелося відійти з ряду населених пунктів, тому що противник доволі активно там проводить свої дії вже протягом кількох тижнів. Зокрема, він здійснює масований вогневий вплив на наші позиції, руйнуючи фактично всі укріплення", - наголосив Волошин.

За його словами, ворог не припиняє там активних штурмових дій, підтягує свої резерви. При цьому наголосив, що не можна сказати, що росіяни доволі швидко просуваються.

"В деяких населених пунктах він не може завести ні групи закріплення, ні утриматися в них, і там тривають запеклі бойові зіткнення", - сказав речник Сил оборони Півдня.

За його словами, минулого тижня противник скористався погіршенням погодних умов, коли був густий туман, і намагався використати тактику прихованого проникнення ДРГ в глибину нашої оборони - там були бойові зіткнення і ці групи були знищені.

Зважаючи на те, що ворог зруйнував частину наших укріплень, з деяких позицій і населених пунктів Запорізької області був відхід Сил оборони України, щоб зберегти нашим військовим життя, зазначив Волошин. За його словами, проведено перегрупування на інші рубежі. Він додав, що в деяких населених пунктах навіть фундаментів від будинків та двох вцілілих стін не залишилося, а є просто вирви від вибухів. Сказав, що тепер це лише позначки на мапах.

Оріхівський напрямок

Волошин розповів, що на Оріхівському напрямку теж є дві найбільш загрозливі ділянки. Перша з них, це ділянка Малой Токмачки.

"За даними нашої розвідки, ворог отримав завдання посилити вогневий вплив на всю забудову, яка є в цьому населеному пункті. А це один з показників, що ворог тут готує штурмові дії", - додав він.

За його словами, інша загрозлива ділянка - в районі населених пунктів Кам’янське, Приморське і Плавні, тобто це дещо західніше від Степногірська, до якого противник прагне пройти, бо це одна з панівних висот в даному районі.

"А також по прямій, як кажуть, від Степногірська до околиць Запоріжжя доволі недалеко – до 20 км і можна застосовувати звідти певні види озброєння і завдавати ударів по обласному центру", - зазначив Волошин.

Він наголосив, що за декілька днів ситуація може загостритися і ворог робитиме спроби прорвати нашу оборону.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики DeepState зазначали, що російські окупанти в Запорізькій області продовжують атакувати позиції Сил оборони в районі Приморського та намагаються обійти Степногірськ із заходу.

Було сказано, що ситуація на Запоріжжі залишається складною. Тривають бої за Приморське, де противник продовжує підтягуватися з Плавнів та по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села.

У DeepState зазначили, що росіянам не вдалося не лише захопити Степногірськ, а й закріпитися в забудові багатоповерхівок, які розташовані на півдні цього населеного пункту. За словами експертів, під контролем окупантів знаходиться частина будинків.

