Колумбійці стали частиною міжнародного фронту, який разом із українцями тримає оборону проти російських окупантів.

Завдяки спільному проєкту Запорізької ОВА, Центрів рекрутингу бригад та обласного ТЦК у Запорізькому регіоні зараз спостерігається справжній наплив колумбійських бійців.

Як повідомляє Запорізька ОВА, серед них 24-річний "Муха", 27-річний "Чорний" та 34-річний "Бамбі" - легіонери воюють пліч-о-пліч із українськими захисниками в 65 окремій механізованій бригаді "Великий Луг".

"Знайшли із ними спільну мову, вони нас розуміють, ми їх. Завдання виконують на рівні із нашими хлопцями, по декілька тижнів знаходяться на нулі. Це допомагає нашим воїнам відпочити", - розповів головний сержант роти з позивним "Бублик".

Відео дня

Зазначається, що тисячі колумбійців вже офіційно проходять службу саме на Запорізькому напрямку.

"Тут найкращі умови для служби та сильне бойове побратимство. Ми залишаємо свої мрії, свої родини, але з однією метою - продовжувати захищати, боротися за те, щоб ця країна була вільною", - сказав військовий з Колумбії позивним "Муха".

Цікаво, що у бліндажах для них облаштовано побут - є невелика кухня де готують їжу, ліжка, встановлено генератор, є місце де можна посушити одяг. "Муха" додав:

"Зараз ми на відпочинку, щойно повернулися з місії, все пройшло добре. Ми врятували трьох кошенят, яких принесли з місії, і вони завжди з нами, поруч, дають нам трохи тепла у цей холод. Для мене це задоволення й гордість - бути в українській армії".

Важливо, що колумбійці стали частиною міжнародного фронту, який разом із українцями тримає оборону проти російських окупантів.

Колумбійці на боці ЗСУ

У розслідуванні Die Welt розповідалось, що колумбіці проходять інтенсивні тренування на секретному полігоні перед першою ротацією на передовій. Навчання ведеться іспанською мовою - це полегшує підготовку для груп, сформованих з південноамериканців.

За даними українських джерел, приблизно 2 000 колумбійців уже приїхали до країни як контрактники. Частина іноземців служить у складі Інтернаціонального легіону, інші - у звичайних піхотних підрозділах. Окрім колумбійців, до контингенту входять також чилійці та бразильці. Близько 40% іноземних бійців, які прибули до України, походять із Південної Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: