Трегубов зазначив, що для ЗСУ ситуація в Вовчанську гірша, бо місто повністю зруйноване.

Росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська на Харківщині, у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень й нормального постачання, повідомив LIGA.net начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил "Хортиця" Віктор Трегубов.

Також Трегубов зазначив, що у Вовчанську ситуація гірша, оскільки місто зруйноване, але про його повне захоплення мова не йде.

За словами речника Угруповання Об'єднаних Сил, у росіян в Куп'янську "історія смішна": вони робили спроби просування й на початку листопада вони здавалися перспективними.

Відео дня

"Вони (загарбники - прим. ред) проходили в центр, намагалися йти на південь, але досить-таки ефективно вдалося перерізати їм комунікації за допомогою ударів дронів", - розповів Трегубов.

З цієї причини, за словами військового, російські окупанти в місті не можуть отримувати ані поповнення, ані нормально одержувати боєприпаси чи навіть харчування.

"Ну, їм кидають дронами, але що ті дрони (здатні зробити - прим. ред), скільки вони унесуть", - зазначив військовий.

Він зазначив, що тиждень тому, 17-23 листопада, у Куп'янську залишились розрізнені групи загарбників в кількості приблизно 40 осіб.

Трегубов визнав, що "викурювати" окупантів звідти важко, оскільки там залишаються цивільні жителі й активно діють російські безпілотники.

"Себто іронія в тому, що вони ще на початку листопада забрехалися. Спочатку локальні командири у звітах на начальника Генерального штабу РФ Герасимова, потім Герасимов у звітах на диктатора РФ Путіна. І вже Путін особисто в ефірах уродив абсолютну маячню на кшталт, що там оточено місто, там 15 оточених на Куп'янську-Вузловому українських батальйонів", - розповів військовий.

За словами речника, площа селища Куп'янська-Вузлового під Куп'янськом становить лише 4 квадратні кілометри. Тому, додав він, стільки підрозділів фізично не могло б там розміститися.

"У Вовчанську гірше, бо там просто зруйноване місто і росіяни там таки просуваються. Вони це роблять дуже повільно, реально там, по метру, але лізуть", – сказав Трегубов.

Проте, підкреслив військовий, мови про повне захоплення міста не йдеться. Там залишаються українські позиції, хоча на них й тиснуть загарбники.

Примітно, що російський диктатор Володимир Путін ввечері 27 листопада вкотре заявив, що Вовчанськ нібито "майже повністю" перебуває у руках окупантів, а також додав, що нібито російські окупанти мають успіх в Куп'янську.

Інші заяви Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність воювати до останнього українця. Також він назвав переговори за участю Росії в Абу-Дабі "інформаційним шумом". Окрім цього, мирний план, який з'явився після переговорів України та країн Європи у Женеві він вважає "смішним".

Також ми писали, що очільник Кремля заявив, що Росія буде продовжувати війну проти України доти, доки українські захисники не підуть із зайнятих ними територій. Якщо цього не станеться, пригрозив Путін, Росія доб'ється цього збройним шляхом. Водночас, російський диктатор додав, що нібито домовлятися про мир з Україною "неможливо юридично".

Вас також можуть зацікавити новини: