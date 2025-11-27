Росія випробовує 'Шахеди' для полювання на українську авіацію, – Business Insider

Видання називає це "новим поворотом у тактиці бойових дій Москви".

РФ почала використовувати "Шахеди" для полювання на українську авіацію. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на Юрія Мироненка, заступника міністра оборони України.

Видання відзначає, що це "знаменує собою новий поворот у тактиці бойових дій Москви". За словами Мироненка, РФ регулярно випробовує нові можливості далекобійних дронів, як нових модифікацій "Шахедів", так і інших моделей.

Зокрема, нещодавно РФ почала використовувати "Шахеди", які керуються операторами через антени з окупованих регіонів України, території Росії або Білорусі, неподалік лінії фронту.

Відео дня

"Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі", – сказав Мироненко

Журналісти відзначають значну роль авіації під час відбиття російських атак безпілотниками. Однак нова тактика ударів російськими БПЛА по українській авіації, схоже, є спробою Москви придушити українську протиповітряну оборону. Журналісти зазначають, що наразі офіційно не відомо про жоден випадок, коли російський "Шахед" зміг би збити український літак. Однак з початку повномасштабної війни траплялися випадки втрати літаків, що полювали за "Шахедами".

Використання БПЛА для збиття авіації

Раніше Сил Спеціальних Операцій ЗС України повідомили про збиття російського гелікоптера Мі-8 за допомогою далекобійного дрону. Тоді повідомлялося, що це перший випадок збиття такої цілі з використанням "deep strike" дронів. Сам гвинтокрил було збито на території РФ – в районі населеного пункту Кутейникове Ростовської області.

Також у вересні стало відомо, що Сили оборони збили російський гвинтокрил Мі-8, використовуючи FPV-дрон. Тоді зазначалося, що ця операція готувалася не один день. Тоді військовий 59-ї окремої штурмової бригади Тарас Мишак висловив сподівання, що такі рішення можна буде масштабувати.

Вас також можуть зацікавити новини: