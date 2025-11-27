Також законодавці повинні схвалити збалансований бюджет на наступний рік, щоб отримати схвалення ради директорів МВФ.

Українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Новий кредитний пакет залежить від згоди союзників використовувати заморожені російські активи, пише Bloomberg.

Зазначається, що 26 листопада МВФ оголосив про угоду на рівні персоналу щодо чотирирічної програми вартістю близько 8 мільярдів доларів, що стало позитивним сигналом для союзників України. Рада директорів фонду має схвалити програму, як тільки Київ запровадить низку заходів щодо витрат.

Україна погодилася пришвидшити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та їх уникненню, а також розширити свою податкову базу. Так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомляють джерела видання, знайомі з угодою.

Уряд планує запровадити податок на додану вартість для самозайнятих підприємців, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу. Про це Bloomberg повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені коментувати переговори. Ця лазівка широко використовувалася, зокрема великими українськими компаніями та мережами ресторанів, для мінімізації податкових платежів.

За словами джерел, влада також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільняються від імпортних мит.

Крім цього, українські законодавці повинні схвалити збалансований бюджет на наступний рік, щоб отримати схвалення ради директорів МВФ. Влада в Києві опинилася під зростаючим тиском щодо виконання вимог МВФ після низки невдач цього року, включаючи втрати на полі бою та великий корупційний скандал.

Зазначається, що доля угоди залежить від того, чи продовжить Європейський Союз реалізацію плану використання заморожених активів РФ. Рішення очікується наступного місяця. Провал цього плануможе поставити під загрозу фінансування МВФ.

Співпраця МВФ і України – останні новини

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму підтримки. Вона розрахована на 4 роки і передбачає фінансування у розмірі понад 8 млрд доларів.

Окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення боргової стійкості, влада України також зобов’язалася активізувати зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків і мінімізації оподаткування.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що йдеться про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів і скасування винятків щодо обов'язкової реєстрації платників ПДВ.

