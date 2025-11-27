Цивільні галузі, згідно з Росстатом, залишаються в депресивному стані.

Російська промисловість прискорилася в жовтні після кількох місяців стагнації. Про це з посиланням на Федеральну службу державної статистики (Росстат) пише The Moscow Times.

Минулого місяця обсяги промислового виробництва в Росії зросли на 3,1% - рекорд з грудня 2024 року.

"‎Покращення, втім, значною мірою пов'язане з різким зростанням випуску в галузях обробної промисловості (4,5% р/р), яке було сформоване переважно галузями, орієнтованими на держзамовлення"‎, – наводить видання слова головного економіста російського "‎Альфа-банку"‎ Наталії Орлової.

У першу чергу, йдеться про ОПК. Наприклад, виробництво "інших транспортних засобів", до яких у Росстаті відносить танки і бойові машини піхоти, зросло минулого місяця на 41% рік до року. Виробництво "готових металевих виробів", до яких росіяни відносять зброю і боєприпаси, збільшилося на 19,4%.

Водночас цивільні галузі РФ залишаються в депресивному стані. Другий місяць поспіль відбувається скорочення виробництва продуктів (на 0,2%), четвертий місяць спостерігається спад у хімічній промисловості (на 0,5%). Спад у металургії не припиняється десять місяців (на 4,1%).

Фахівці кажуть, що після двох років військового буму, коли російський ВВП зростав зі швидкістю понад 4% на рік завдяки грошовому наповненню оборонних заводів, економіка РФ вичерпала свої можливості.

Сьогодні темпи економічного зростання сповільнилися майже до нуля. За прогнозами Мінекономрозвитку за підсумками року вони становитимуть лише 1%. Наступного року в уряді очікують економічне зростання на рівні 1,3%.

Російська промисловість – останні новини

Одну з найгостріших криз у своїй історії переживає російський автопром. У жовтні він обвалився на 38,4% рік до року після 25,1% місяцем раніше. Влітку стало відомо, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" змушений скоротити робочий тиждень до чотирьох днів. Це пояснювали високими відсотковими ставками і конкуренцією з боку Китаю.

Також повідомлялося, що російські виробники вантажних машин зазнали нищівної поразки на внутрішньому ринку, тоді як китайські бренди захопили понад половину продажів в РФ.

