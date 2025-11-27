В Європарламенті окреслели очевидні "червоні лінії", які проігнорувала адміністрація США.

Європарламент ухвалив нову резолюцію, в якій розкритикував спроби США вести закулісні переговори з РФ за спиною України і нав'язувати Києву результат цих переговорів. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

У своїй резолюції євродепутати закликали Євросоюз взяти на себе більше відповідальності за просування миру в Україні. При цьому вони розкритикували те, як миру в Україні домагається Америка.

Так, говорячии про мирні зусилля адміністрації Трампа, євродепутати вказують на амбівалентність політики Вашингтона, яка "заважає досягненню міцного миру". Депутати Європарламенту також наголосили, що мирна угода не повинна обмежувати здатність України захищати себе від нових нападів.

Відео дня

Окрім того, резолюція Європарламенту містить наступні положення:

"нічого щодо України не повинно вирішуватися без України";

Європа має взяти участь в мирних переговорах, оскільки результат війни в Україні матиме глибокий вплив на весь європейський порядок безпеки;

сталому миру має передувати ефективне припинення вогню;

мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки ЄС та США для Києва, рівнозначними гарантіям статті 5 НАТО та статті 42.7 ЄС;

Україна має зберегти свободу обирати свої безпекові та політичні союзи без права вето Росії щодо цього;

тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією;

мирна угода повинна передбачати повну компенсацію Росією матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої нею Україні;

жодні санкції ЄС не повинні бути скасовані до укладення мирної угоди; а доки Росія відмовляється від серйозних мирних переговорів, ЄС має запроваджувати подальші суттєві санкції;

ЄС має надати Україні "репараційний кредит", підкріплений замороженими російськими активами.

Мирні переговори щодо України: останні новини

Як писав УНІАН, російський диктатор Путін заявив, що не зупинить війну, доки не загарбає усі українські території, які вважатиме за потрібне. Він також прямо визнав, що не проти воювати "до останнього українця".

Тим часом Україна та США планують зустріч своїх делегацій наприкінці цього тижня для обговорення мирного плану, який було затверджено під час зустрічі у Женеві.

Вас також можуть зацікавити новини: