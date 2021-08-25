Міністр зазначив, що за ці дні вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував реакцію Москви та російських ЗМІ на саміт "Кримської платформи", заявивши, що "там палає".

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

"В історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії. Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - зазначив він.

Кулеба процитував заголовки іноземних ЗМІ, у яких йдеться про саміт "Кримської платформи", наполягання України на своєму праві на окупований Росією Крим та повернення питання півострова у міжнародний порядок денний.

Читайте такожКучма не відповів, чи Путін убивця, і порадив журналістам не ставити це питання Зеленському"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні", - написав міністр.

23 серпня в Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи", у якому взяли участь 46 делегацій з різних країн. За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації.

Саму ж делегацію з окупованого Криму, підконтрольну Кремлю, не допустили. На що росіяни відреагували з істерикою, обізвавши захід "самітом русофобських відьмаків".

Водночас президент Володимир Зеленський запросив керівництво РФ приєднатися до зустрічі – "на останньому саміті в Ялті перед поверненням Криму". Але в МЗС Росії від пропозиції відмовилися через "цинічну антиросійську спрямованість".

Самих росіян у день початку роботи "Кримської платформи" потролили: на сайтах в РФ запустили рекламу з прямою трансляцією на відкриття заходу.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Антоніна Доломанжи