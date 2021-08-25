Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував реакцію Москви та російських ЗМІ на саміт "Кримської платформи", заявивши, що "там палає".
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.
"В історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії. Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - зазначив він.
Кулеба процитував заголовки іноземних ЗМІ, у яких йдеться про саміт "Кримської платформи", наполягання України на своєму праві на окупований Росією Крим та повернення питання півострова у міжнародний порядок денний.
Читайте такожКучма не відповів, чи Путін убивця, і порадив журналістам не ставити це питання Зеленському"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні", - написав міністр.
23 серпня в Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи", у якому взяли участь 46 делегацій з різних країн. За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації.
Саму ж делегацію з окупованого Криму, підконтрольну Кремлю, не допустили. На що росіяни відреагували з істерикою, обізвавши захід "самітом русофобських відьмаків".
Водночас президент Володимир Зеленський запросив керівництво РФ приєднатися до зустрічі – "на останньому саміті в Ялті перед поверненням Криму". Але в МЗС Росії від пропозиції відмовилися через "цинічну антиросійську спрямованість".
Самих росіян у день початку роботи "Кримської платформи" потролили: на сайтах в РФ запустили рекламу з прямою трансляцією на відкриття заходу.
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".