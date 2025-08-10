Сім європейських лідерів лідерів наполягають на тому, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Європейські лідери просувають свій план щодо України перед зустріччю президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю і наполягають на тому, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Як пише The Times, раніше Трамп явно натякнув, що угода передбачатиме поступку територією з боку Києва. Водночас пізно ввечері в суботу семеро європейських лідерів заявили у спільній заяві, що "шлях до миру в Україні не може бути вирішений без України". Вони наполягали на тому, що будь-яка угода має включати гарантії безпеки, які дозволять Києву захистити свій "суверенітет і територіальну цілісність".

"Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення повинне захищати життєво важливі інтереси України та Європи в галузі безпеки", - заявили вони, додавши: "Україна має право вільно обирати свою долю. Значущі переговори можуть проходити тільки в контексті припинення вогню або скорочення військових дій. Ми, як і раніше, віддані принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів".

Відео дня

Заяву підписали лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

При цьому видання нагадує, що до цього 9 серпня віцепрезидент США Дж. Д. Венс виклав план Трампа щодо зустрічі високопоставленим європейським і українським чиновникам на зустрічі, спільно організованій Девідом Леммі в Британії.

Серед присутніх були Джонатан Пауелл, радник із національної безпеки Великої Британії, Андрій Єрмак, глава адміністрації Зеленського, і Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

За даними The Wall Street Journal, європейські чиновники висунули альтернативні пропозиції, зокрема про те, що будь-які територіальні поступки з боку Києва мають бути підкріплені жорсткими гарантіями безпеки, включно з можливим членством у НАТО. Однак у заяві, опублікованій кількома годинами пізніше, НАТО не згадувалося.

Крім того, згідно із заявою, Росія також повинна погодитися на припинення вогню, перш ніж будуть зроблені будь-які інші кроки, і що територія може бути обміняна тільки на взаємній основі, тобто, якщо Україна піде з деяких регіонів, Росія повинна піти з інших.

Раніше цього тижня відбулася тригодинна зустріч у Кремлі між Путіним і спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, після якої Віткофф повідомив колегам у Білому домі, що Росія готова погодитися на припинення вогню.

"Але незабаром почалася плутанина. Джерела у США повідомили, що Віткофф насилу зміг чітко описати, у чому полягали пропозиції Росії. Європейський дипломат сказав, що вони стурбовані тим, що Віткофф не до кінця зрозумів послання, яке Росія направила США".

Переговори, вочевидь, зосереджені на чотирьох регіонах на сході та півдні України: Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Росія анексувала всі чотири області 2022 року, хоча жодну з них не контролює повністю.

Очікується, що Путін повідомить Трампу, що Росія погодиться на припинення вогню, якщо Україна здасть Донецьк і Луганськ. В обмін на це Путін, як вважають, готовий заморозити лінію фронту в Херсоні та Запоріжжі.

План із завершення війни

Після зустрічі радників з нацбезпеки сьогодні в Лондоні, французький президент Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може вирішуватися без українців. Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми.

Президент Зеленський у своєму зверненні заявив, що Київ не погодиться на "другу спробу поділу України", коментуючи вимоги РФ щодо передачі їй усього Донбасу.

Водночас NYT прогнозує, що пряма відмова Зеленського від "обміну територіями" ризикує викликати невдоволення у Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: