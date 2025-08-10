Україна та її союзники стурбовані тим, що Трамп і Путін можуть укласти угоду без них, а потім спробувати нав'язати її Києву.

Побоюючись опинитися осторонь майбутньої зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, європейські та українські лідери в суботу зібралися в Лондоні, разом із високопосадовцями, щоб зрозуміти позицію Москви та переконатися, що Трамп розуміє, про що йдеться.

На зустрічі європейці продемонстрували солідарність із президентом України Володимиром Зеленським і постаралися чітко дати зрозуміти, що США повинна враховувати їхню спільну позицію, пише The New York Times.

Як і раніше, європейці підтримали українські умови: перемир'я має передувати переговорам щодо будь-яких територіальних змін; Україна не віддасть Росії території, які та не контролює; будь-яка угода має супроводжуватися гарантіями безпеки, включно з гарантіями від США.

Вони також підкреслили, що ні Вашингтон, ні Москва не можуть укладати угоду "за спиною Києва або Європи", яку Трамп вважає відповідальною за безпеку України після врегулювання. І, як завжди, заявили, що НАТО не закриє двері для членства України, навіть якщо зараз це нереалістично.

Зустріч, організовану главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, відвідали високопосадовці України та Європи. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який зустрічався з Путіним минулого тижня, мав підключитися онлайн.

ЗМІ пише, що європейці хотіли з'ясувати, про що саме Путін говорив із Віткоффом щодо можливого врегулювання війни. "Москва давно наполягає на визнанні її контролю над Кримом і чотирма іншими регіонами України: Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями. Але є ознаки, що вона готова пом'якшити вимоги", - йдеться в матеріалі.

За європейським розумінням, Путін хоче, щоб за Росією закріпили Крим і весь Донбас (Луганську та Донецьку області), включно з територіями, яких Росія зараз не контролює. Натомість він погодився б на перемир'я із заморожуванням лінії фронту в інших районах, включно з Херсонською та Запорізькою областями, де російські війська також утримують частину територій.

Україна ж наполягає, що спочатку необхідно домогтися перемир'я, а вже потім розмовляти про кордони. Хоча території, які Росія не займає, Україна віддати не готова, згідно із заявою Зеленського.

Європейці побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти власну угоду і спробувати нав'язати її Києву. Вони підкреслюють, що часи Ялти [Ялтинської конференції 4-11 лютого 1945 року], коли США і Росія ділили Європу, минули. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у соцмережах: "Майбутнє України не може вирішуватися без самих українців. Європейці теж неодмінно будуть частиною рішення, адже це стосується їхньої безпеки".

Різний підхід США і Європи до війни в Україні

Трамп і Віткофф шукають швидкі рішення проблем, які мають ширший регіональний масштаб. Нещодавно Трамп, приміром, згадав ідею "обміну територіями" між Росією та Україною, що викликало тривогу в європейців. Деталей було мало, але в загальних рисах йшлося про передачу Росії всього Донбасу.

Однак досі залишається незрозумілим, що буде з Херсонською та Запорізькою областями: заморожування лінії фронту чи вимога віддати їх Росії, включно зі стратегічною Запорізькою АЕС.

ЗМІ пише, що європейці бачать у Росії серйозну загрозу і побоюються, що зайві поступки лише розпалять її апетити, особливо в Прибалтиці. "Якщо кордони можна змінювати силою, жоден з них не буде в безпеці", - заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Врегулювання війни в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на останні події відреагувала навіть дочка спецпосланця Трампа Кіта Келлога Меган Моббс. За її словами, в руках американського лідера не тільки доля України, а й усього світу - включно зі США.

Крім того, ми розповідали, що Україна разом із Європою висунули свій мирний план із "червоними лініями". Лідери європейських країн, зокрема, відхилили пропозицію про обмін підконтрольних Україні частин Донецької області на припинення вогню.

