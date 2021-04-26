Глава українського МЗС провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ під час його першого за 10 років візиту до України.

Міжнародне агентство з атомної енергії розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму, оскільки визнає лише суверенітет Української держави над ними.

Про це, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє прес-служба міністерства.

Очільник українського МЗС і глава МАГАТЕ зустрілися в Україні, де Гроссі перебуває з візитом вперше за останні десять років.

Читайте такожАварії на ЧАЕС траплялись і до 1986 року: СБУ розкрила радянські архівиЗгідно з повідомленням, сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів на території України, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, згідно з угодою між Україною та Агентством.

Співрозмовники окремо обговорили можливості збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ, з особливим акцентом на забезпеченні рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. Гендиректор МАГАТЕ також висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток у дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ ім. Марії Склодовської-Кюрі.

Сторони обмінялися думками з низки питань міжнародного порядку денного і позитивно оцінили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ з питань двосторонньої співпраці: від подолання пандемії COVID-19 в Українській державі до лікування онкологічних захворювань.

Міністр висловив вдячність МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Гендиректор запевнив, що Агентство продовжуватиме цю успішну співпрацю й надалі.

Зазначається, що 26-27 квітня запланована участь очільника МАГАТЕ в заходах з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, а також зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим та керівниками профільних установ і відомств України у сфері ядерної енергетики.

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Довідка УНІАН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави.

Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році.

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Автор: Інна Андаліцька