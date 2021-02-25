Маркарова отримає відповідні інструкції, але якщо не досягне успіху, то буде звільнена.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три пріоритети у діяльності Оксани Маркарової на посаді посла України в США.

Про це Кулеба сказав під час панельної дискусії американського "Центру аналізу європейської політики" (CEPA) щодо майбутнього українсько-американського партнерства.

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Зокрема, глава МЗС зазначив, що одним з пріоритетів нового посла України у Вашингтоні стане налагодження активних і довірчих контактів з новою адміністрацією президента Джо Байдена та наповнення стратегічного партнерства специфічними проектами.

"Але перший пріоритет - це безпека, оскільки усе інше залежить від неї. Нам треба гарантувати безпеку моєї країни для того, аби успішно рухатися зі змінами, трансформацією та амбітними економічними проектами в Україні", - наголосив Кулеба.

Ще одним пріоритетом у роботі посла України у США міністр назвав організацію візиту президента США в Україну, оскільки американські президенти не відвідували Україну з 2008 року.

Глава МЗС переконаний, що давно настав час організувати такий візит, особливо якщо враховувати, що Україна цього року святкуватиме 30-ту річницю незалежності.

Кулеба сказав, що Маркарова отримає відповідні інструкції, але якщо не досягне успіху, то буде звільнена.

Що передувало

25 лютого президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Глава держави наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік-2».

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Автор: Віталій Саєнко