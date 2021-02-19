З 20 членів Ради національної безпеки та оборони на засіданні були присутні 19.

Рішення про запровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його оточення підтримали всі члени РНБО, але в одного з них було зауваження.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав у ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, передає УП.

"На засіданні РНБО була доповідь голови СБУ, були надані відповідні документи. Я можу сказати, що голосування було майже одностайним, одна людина проголосувала з невеликим зауваженням. Була ситуація, пов’язана з тим, що треба вносити у закон про санкції додаткові аргументи", - сказав Данілов.

Хто саме висловив зауваження Данілов не сказав. Однак, за даними видання ZN.ua, зауваження висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, саме Разумков був єдиним членом РНБО, який на початку лютого не підтримав запровадження санкцій проти соратника Медведчука, власника телеканалів "112 Україна", ZIK і Newsone, нардепа Тараса Козака.

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ZN.ua також зазначає, що з 20 членів РНБО на засіданні були присутні 19 - міністр фінансів Сергій Марченко перебуває в запланованій відпустці.

Санкції проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 19 лютого, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

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Автор: Олександр Топчій