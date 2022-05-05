За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

Контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи дії з російськими спецслужбами.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в соцмережі.

"Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій", зазначається у повідомленні.

Крім цього встановлено, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації Путіна щодо особистого прийому, щоб "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника правоохоронці виявили документацію та печатки "громадських організацій"; заборонену символіку; лист з адміністрації Путіна про отримане звернення; комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

В СБУ не вказали особу затриманого. Також не повідомляється де і коли відбулося затримання.

Нагадаємо, самого Медведчука затримали 12 квітня. Личаківський районний суд Львова змінив йому запобіжний захід на арешт без можливості внесення застави. До цього він перебував під домашнім арештом і втік 27 лютого.

Справа Медведчука

12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 Кримінального кодексу) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу), яку правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

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