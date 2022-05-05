Також пройшла чергова серія обшуків.

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Заарештовано рахунки корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака, на яких знаходилось понад 40 млн грн.

"У середу (4 травня - УНІАН) працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Під час обшуків вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. ДБР ініціюватиме накладення на них арешту та передачі до Національного агентства з управління активами.

Як писав УНІАН, 27 квітня вже проводилися обшуки на 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам Медведчука і Козака.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Ввечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

Соратник Віктора Медведчука, нардеп-утікач від ОПЗЖ Тарас Козак, який перебуває під санкціями РНБО, ймовірно, перебуває в Росії.

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