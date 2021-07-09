Раніше в ОП стверджували, що після звільнення Мендель залишиться у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

На Банковій розповіли імовірну посаду, яку виділили колишній радниці президента Юлії Мендель.

Деталі у коментарі Радіо Свобода розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він заявив, що Мендель стане, імовірно, позаштатною радницею керівника Офісу Андрія Єрмака.

«Так, цей функціонал обговорювався з пані Юлією. І, ймовірно, саме комунікацією з іноземними ЗМІ буде займатись в статусі позаштатного радника пані Мендель», – відповів Подоляк.

Читайте такожКива влаштував перепалку з ветераном АТО в елітному готелі Туреччини (відео)Раніше в ОП стверджували, що після звільнення Мендель залишиться у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Заяву на звільнення прес-секретарка Зеленського написала у квітні 2021 року. Тоді ЗМІ писали, що це була не перша спроба Мендель покинути ОП, однак всі були відхилені президентом, який до неї відчуває прихильність.

На місце Мендель запросили ведучого «Україна 24» Сергія Нікіфорова. Новий речник уже обійняв посаду і навіть вперше супроводив Зеленського з офіційним візитом до Литви.

Юлія Мендель прийшла на Банкову разом з Зеленським у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

Нещодавно екс-речниця глави держави презентувала свою книжку «Кожен з нас – президент», яка з’явиться у продажі 11 липня.

Мемуари присвячені політичній кар’єрі Мендель та її баченню «самоідентифікації українців», а також ролі мови в об’єднанні нації.

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Автор: Яна Ставська