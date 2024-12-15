За словами міністра закордонних справ Естонії, Україна також має отримати "повноцінне членство в НАТО".

Новообраний президент США Дональд Трамп може стати "Черчиллем нашого часу", якщо забезпечить довготривалу мирну угоду в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю The Telegraph.

Водночас він зазначив, що для цього Трампу доведеться надати Україні "залізні гарантії безпеки".

"Президент Трамп буквально має можливість стати Черчиллем нашого часу, і я маю на увазі не лише російську агресію, але й глобальне питання про те, якими будуть міжнародні правила. Якщо Путін може заявити, що він і будь-хто інший може змінювати кордони за допомогою сили, і може постійно проявляти агресію без будь-якої реальної відповідальності, це може зашкодити всім [в Європі], і це також може зашкодити позиції США", - вважає Цахкна.

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За словами міністра, "чітка позиція" Естонії полягає у тому, що Україна має отримати "повноцінне членство в НАТО" або еквівалентний рівень західних гарантій безпеки, адже це "єдина гарантія безпеки, яка буде працювати".

У The Telegraph нагадали, що Естонія не один раз закликала Захід дати Україні можливість перемогти РФ у військовому плані, проте Цахкна занепокоєний тим, що Київ можуть підштовхнути до слабкої угоди про припинення вогню, як це було під час Мінських угод у 2015 році.

"Проблема з цією великою готовністю до встановлення миру полягає в тому, що ми бачили це в 2015 році. І це не довготривалий мир, або просто мир. Ми не можемо потрапити в цю пастку, це наша чітка позиція... Мінські домовленості 2015 року зовсім не зупинили Путіна", - підкреслив політик.

За словами міністра, мета Путіна в Україні не змінилася, адже російський диктатор досі хоче отримати повний контроль над усією українською територією.

Також Цахкна розчарований тим, що інші союзники по ЄС і НАТО не пішли за прикладом Естонії та не виділили 0,25% ВВП на оборонні постачання Україні. Він додав, що такий крок, ймовірно, вже приніс би перемогу Києву.

"Якби наші союзники зробили те ж саме, ми б вже мали 120 мільярдів євро. Але ми цього не маємо", - зауважив міністр.

Політик додав, що нездатність Заходу допомогти Україні перемогти РФ у військовому плані пояснюється повільним постачанням зброї на ранніх стадіях війни та необґрунтованими побоюваннями "ескалації конфлікту".

"Якби ми зробили все, що ми зробили для України з погляду військової підтримки в перший рік, а не останні два з половиною роки, це було б закінчено і з Путіним було б покінчено", - вважає Цахкна.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше видання NBC News повідомило, що команда обраного президента Дональда Трампа з національної безпеки веде перемовини з Білим домом і українськими чиновниками щодо припинення війни з Росією. За словами журналістів, попри обіцянки Трампа якнайшвидше закінчити війну, наразі незрозуміло, чи зможе він переконати Володимира Путіна припинити бойові дії.

Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні. Він зазначив, що з допомогою новообраного президента США війна може закінчитися вже в найближчі кілька місяців.

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