Донбас в обмін на гарантії: Зеленський опинився перед важкою дилемою, - Corriere della Sera

Мирний план США передбачає територіальні поступки, масштабну фінансову допомогу та західні гарантії безпеки, але викликає серйозні ризики для України.

Президент України Володимир Зеленський опинився перед найскладнішим вибором за час повномасштабної війни: погодитися на план Дональда Трампа щодо завершення бойових дій, який передбачає поступки щодо Донбасу, або продовжити війну без чітких гарантій її завершення, пише Corriere della Sera.

Переговори у Давосі: сигнал без підписів

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський і Трамп провели годинну закриту розмову. Жодних документів не підписали, однак і публічного конфлікту не було.

Зеленський після зустрічі заявив про "позитивний день" і підтвердив, що українська та американська команди щодня працюють над мирними документами, які перебувають "на фінальній прямій".

Таємна дипломатія: Москва, Давос і Абу-Дабі

Паралельно емісари Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - провели зустрічі з ключовим російським переговірником Кирилом Дмитрієвим. Після переговорів у Швейцарії вони прибули до Москви, а згодом вирушили до Абу-Дабі, де вперше з 2022 року мають відбутися прямі переговори за участю української та російської делегацій.

Українську сторону очолює керівник ГУР Кирило Буданов, російську - Дмитрієв та глава воєнної розвідки РФ Ігор Костюков.

Чотири документи миру

За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, на столі переговорів перебувають щонайменше чотири документи:

загальний "підписний" рамковий документ;

три ключові угоди, серед яких найконтроверсійніша - щодо Донбасу.

Йдеться про передачу Росії неокупованої частини Донецької області, але без юридичного визнання суверенітету РФ над цією територією. Це, за задумом авторів плану, має залишити "вікно можливостей" для майбутнього перегляду угоди.

Найбільший ризик для України

В Україні така поступка є вкрай непопулярною. Військові експерти попереджають: втрата донецьких укріплень відкриє Росії шлях до Дніпра, а далі - до Одеси. Це означатиме втрату доступу до Чорного моря та критичну залежність українського експорту від Москви.

В обмін на територіальні поступки Вашингтон пропонує два ключові елементи:

1. план відновлення України на 800 млрд доларів, який має поєднати державні та приватні кошти і координується главою BlackRock Ларрі Фінком;

2. Американські гарантії безпеки, підтримані європейськими країнами, включно з можливим розміщенням іноземних військ в Україні.

Стів Віткофф заявив, що відкритим залишається лише одне питання - Донецьк, і його можна "вирішити". Водночас президент Фінляндії Алекс Стубб застеріг, що план реконструкції наразі існує лише на папері, а реальні кошти ще не забезпечені. Також незрозуміло, чи погодиться Володимир Путін на гарантії безпеки з присутністю військ НАТО.

Європейські сумніви

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно попередив:

"Путін не є людиною миру. Нам потрібна угода, яка не закладе підвалини нової війни".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора перед початком переговорів в Абу-Дабі речник Путіна Пєсков заявив, що Збройні сили України повинні залишити територію Донбасу задля припинення війни. Це одна з умов підписання мирної угоди.

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що в Абу-Дабі сторони переговорів обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

