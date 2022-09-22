Ілля Пономарьов зазначив, що президент Росії збрехав, заявивши про часткову мобілізацію.

У секретному пункті указу президента Російської Федерації Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. У документі зазначено, що призвати мають мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

Про це розповів колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов в рамках передачі "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН.

За його словами, Путін збрехав, коли говорив про часткову мобілізацію, тому що за формулюваннями видно, що мобілізація загальна.

"Що стосується засекреченого пункту, то за моєю інформацією, в ньому йдеться про чисельність мобілізованих, а саме про встановлення цифри в мільйон. У підсумку вони обрали м'якший варіант і переписали звернення Путіна, щоб не дратувати народ", - пояснив Пономарьов.

При цьому він вказав, що в документі немає слів про чисельність мобілізованих, тому крайнім залишиться Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який озвучив цифру в 300 тисяч.

Крім того, екс-депутат розповів, що проти мобілізації виступає навіть найближче оточення Путіна, тому варто очікувати, що саме його наближені усунуть нинішнього президента РФ.

Секретний пункт в указі про мобілізацію в Росії - що відомо

На сайті Кремля оприлюднив указ президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію в Росії. Виявилося, що в документі сьомий пункт пропущено, а на сайті до офіційної публікації нормативних актів біля цього пункту позначка "для службового користування".

21 вересня прес-секретар російського президента Дмитрйі Пєсков заявив, що у сьомому пункті йдеться про необхідність мобілізувати 300 тисяч осіб.

У свою чергу "Нова газета. Європа" повідомила, що у 7 пункті йдеться про призов 1 мільйона громадян Російської Федерації. У свою чергу Пєсков спростував дану інормацію журналіст.

Вас також можуть зацікавити новини: