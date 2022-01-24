Секретар РНБО зазначив, що українська влада діє виважено та намагається стримати паніку.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія намагається розхитати внутрішню ситуацію в Україні, і їй це успішно вдається. Водночас влада намагається заспокоїти громадян.

Про це Данілов повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

За словами секретаря РНБО, Україна спостерігала за нарощенням військ РФ постійно й публікації західних та американських ЗМІ не стали несподіванкою.

"Річ у тім, що може для когось це буде дивним, але ми спостерігаємо за цією ситуацією доволі давно. Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам репетувати тут не треба. Нам треба спокій, виваженість, кожен має займатися своєю справою, чим ми і займаємось", - пояснив Данілов.

За його словами, завданням РФ є розхитування внутрішньої ситуації в нашій країні. Сьогодні росіяни успішно цим займаються.

"Наше завдання - в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо. Чи готові ми до їхніх активних дій? Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього іде і тут не треба робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. Ми в цьому процесі перебуваємо після першого вторгнення, яке відбулося у 2014 році, - із захопленням наших територій, із захопленням Криму, на що не відреагували США, Велика Британія, як гаранти Будапештського меморандуму. Потім розпочалася війна на території Луганської та Донецької областей. Зараз ця війна у нас триває, вона триває вже восьмий рік. І якщо це для політиків, які перебувають у Вашингтоні та інших країнах, новина, то для нас це сьогодення", - зазначив Данілов.

Читайте такожЗеленський обговорив із президентом Євроради підготовку санкцій для стримання потенційної агресії РФНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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