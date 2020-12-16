Влада в Україні повинна зупинити зростання тарифів на комунальні послуги, а не "придумувати нові покарання для боржників".

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Наш край" Сергій Шахов. За його словами, замість того, щоб карати боржників, влада переглянути тарифи, пише "Обозреватель".

"За рік вартість комунальних послуг зросла на 57%, а влада, замість того, щоб переглянути тарифи, планує жорстко боротися з неплатниками. Заборонити виїзд за кордон, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю, в планах навіть відбирати квартири. "Наш край" вимагає від влади зупинити зростання тарифів на комунальні послуги, а не карати боржників", – зазначив нардеп.

Влада, як зазначив Шахов, повинна пропонувати конкретні шляхи зниження тарифів.

"Насамперед потрібно розширити фінансування програм, які допомагатимуть людям впроваджувати програми енергоефективності, А також провести аудит цільового використання закладених у тариф коштів на енергозбереження", – переконаний він.

Нардеп підкреслив: всі можливості для зниження тарифів у влади є, потрібно тільки їх використовувати.

Нагадаємо, за даними Держстату, за жовтень українцям нарахували 11 мільярдів гривень за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж рік тому – тоді за жовтень всі приватні споживачі повинні були заплатити 7 мільярдів.

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Автор: УНІАН